В Милане с рельсов сошел трамвай. Погибли два человека, около 40 пострадали

CentralAsia (KZ) - В Милане 27 февраля около 16:00 на Виале Витторио Венето сошел с рельсов трамвай номер 9, направлявшийся в Порта-Дженова. Об этом сообщает Eueonews.

Транспортное средство потеряло управление и врезалось в здание, задев нескольких прохожих и витрину магазина.

По данным спасателей, погибли два человека, около 40 пострадали, один из раненых - в критическом состоянии.

Прокуратура Милана начала расследование по обвинению в непредумышленном убийстве. Предварительно эксперты говорят о «столкновении на высокой скорости».

По данным газеты Corriere della Sera, трамвай был новой модели Tramlink, которая начала курсировать по городу несколько недель назад. Среди рассматриваемых версий аварии – внезапное ухудшение самочувствия водителя или неисправность стрелочного механизма.

