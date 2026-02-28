В Китае на свет появились пятерняшки — 1 мальчик и 4 девочки

- Азия и мир, общество
- 12:29, 28 февраля 2026
Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Китае 24-летняя женщина родила пятерняшек, зачатых естественным путем, сообщило издание Hubei Daily.
По данным СМИ, 26 февраля жительница Синьцзян-Уйгурского автономного района по имени Дили родила пятерых детей — одного мальчика и четырех девочек — в больнице Чжуннань при Уханьском университете провинции Хубэй.
Роды прошли на сроке 28 недель и 6 дней беременности путем экстренного кесарева сечения. Вес новорожденных составил от примерно 870 до 1030 граммов. В операции участвовали более 20 медицинских специалистов различных профилей.
Сообщается, что мать и дети находятся в стабильном состоянии, младенцы помещены в отделение интенсивной терапии новорожденных для дальнейшего наблюдения.
Врачи отметили, что вероятность естественной беременности пятерняшками крайне низкая — примерно один случай на десятки миллионов, поэтому произошедшее назвали «чудом среди чудес».
По информации издания, ранее у женщины диагностировали синдром поликистозных яичников, однако беременность наступила естественным путем после лечения.