В Китае на свет появились пятерняшки — 1 мальчик и 4 девочки

иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В Китае 24-летняя женщина родила пятерняшек, зачатых естественным путем, сообщило издание Hubei Daily.

По данным СМИ, 26 февраля жительница Синьцзян-Уйгурского автономного района по имени Дили родила пятерых детей — одного мальчика и четырех девочек — в больнице Чжуннань при Уханьском университете провинции Хубэй.

Роды прошли на сроке 28 недель и 6 дней беременности путем экстренного кесарева сечения. Вес новорожденных составил от примерно 870 до 1030 граммов. В операции участвовали более 20 медицинских специалистов различных профилей.

Сообщается, что мать и дети находятся в стабильном состоянии, младенцы помещены в отделение интенсивной терапии новорожденных для дальнейшего наблюдения.

Врачи отметили, что вероятность естественной беременности пятерняшками крайне низкая — примерно один случай на десятки миллионов, поэтому произошедшее назвали «чудом среди чудес».

По информации издания, ранее у женщины диагностировали синдром поликистозных яичников, однако беременность наступила естественным путем после лечения.