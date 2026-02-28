Израиль заявил о нанесении ударов по Ирану: в Тегеране прогремели взрывы

CentralAsia (CA) - Израиль заявил о нанесении ударов по территории Ирана, после чего в столице страны Тегеране прогремели взрывы. Об этом сообщили международные СМИ, включая Associated Press и Reuters.

По их данным, один из ударов, предположительно, пришелся по району рядом с офисами верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Над центральной частью города был замечен дым. При этом информации о том, находился ли Хаменеи на месте в момент атаки, нет.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция была проведена «для устранения угроз», не уточнив деталей.

СМИ, ссылаясь на очевидцев в Тегеране, сообщили о взрывах, а государственное телевидение Ирана подтвердило факт происшествия, не назвав причину. Данные о пострадавших и разрушениях пока не приводятся.

Одновременно в Израиле прозвучали сирены тревоги. Военные сообщили, что объявили предупреждение населению для подготовки к возможному запуску ракет в сторону страны со стороны Ирана.

Тип примененного оружия официально не раскрывается. По оценкам СМИ, речь может идти об авиаударах или высокоточных ракетах, однако подтверждения этой информации пока нет.

Атака произошла на фоне резкого роста напряженности вокруг иранской ядерной программы и концентрации американских военных сил в регионе.