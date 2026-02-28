Подписан меморандум о взаимопонимании для сокращения перебоев в поставках лекарств

Министр здравоохранения Чинбүрэн Жигжидсүрэн и постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) Матильда Димовска подписали меморандум о взаимопонимании 27 февраля. Об этом сообщает MiddlerAsianNews.

По данным Министерства здравоохранения, этот меморандум о взаимопонимании позволяет через ПРООН напрямую закупать широко используемые, дорогостоящие и необходимые лекарственные препараты для медицинских учреждений, поставки которых сопряжены с высоким риском перебоев. Эти лекарства будут закупаться у одного поставщика в соответствии со стандартами качества и по разумным ценам.

Министр Чинбүрэн подчеркнул, что правительство Монголии и министерство уделяют значительное внимание вопросам качества и ценообразования лекарственных средств, и что это первый важный шаг на пути к переходу к системе, позволяющей закупать качественные лекарства по разумным ценам. Он также выразил благодарность ПРООН за неизменную поддержку правительства Монголии в реализации Целей устойчивого развития и других национальных приоритетов развития.

В соответствии с меморандумом, лекарственные препараты для лечения гемофилии, ранее находившиеся под угрозой дефицита и включенные в «Список болезней и лекарственных средств, подлежащих государственному контролю», будут закуплены. Препараты для лечения гемофилии регулярно назначаются пациентам с нарушениями свертываемости крови для профилактики и лечения кровотечений.

Кроме того, в список лекарственных препаратов, поставляемых из одного источника, будут включены противоэпилептические средства.

