Трамп сделал заявление после ударов Израиля по Ирану

// truthsocial.com/@realDonaldTrump

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп 28 февраля выступил с видеообращением, опубликованным в социальной сети Truth Social, в котором заявил о начале военной операции против Ирана.

«Мы начали масштабную и продолжающуюся операцию. Ее цель — защитить американцев и устранить непосредственные угрозы», - сказал он.

По словам Трампа, США не стремятся к войне, однако готовы применять силу в случае угрозы.

«Мы не хотим конфликта, но иногда приходится действовать. Иран не должен иметь ядерное оружие», - сообщил президент США.

Он отметил, что Вашингтон продолжает рассматривать дипломатическое решение ситуации, однако военные варианты остаются возможными.

Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации после ударов Израиля по территории Ирана, а также сообщений о военной операции с участием США, и роста напряженности вокруг иранской ядерной программы.