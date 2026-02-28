Трамп сделал заявление после ударов Израиля по Ирану

- Азия и мир, политика
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп 28 февраля выступил с видеообращением, опубликованным в социальной сети Truth Social, в котором заявил о начале военной операции против Ирана.
«Мы начали масштабную и продолжающуюся операцию. Ее цель — защитить американцев и устранить непосредственные угрозы», - сказал он.
По словам Трампа, США не стремятся к войне, однако готовы применять силу в случае угрозы.
«Мы не хотим конфликта, но иногда приходится действовать. Иран не должен иметь ядерное оружие», - сообщил президент США.
Он отметил, что Вашингтон продолжает рассматривать дипломатическое решение ситуации, однако военные варианты остаются возможными.
Заявление прозвучало на фоне обострения ситуации после ударов Израиля по территории Ирана, а также сообщений о военной операции с участием США, и роста напряженности вокруг иранской ядерной программы.