Израиль сообщил о запуске ракет со стороны Ирана после ударов по Тегерану
- 15:23, 28 февраля 2026
CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана в направлении территории страны.
По ее данным, системы противовоздушной обороны приведены в действие, населению рекомендовано находиться в защищённых помещениях.
Сообщения прозвучали на фоне обострения ситуации после ударов Израиля и США по территории Ирана.
Ранее иранские государственные СМИ заявили о подготовке «жесткого» ответа на атаки. При этом официальной информации о последствиях возможных ракетных пусков, разрушениях и пострадавших пока не приводится.
