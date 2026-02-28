экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Израиль сообщил о запуске ракет со стороны Ирана после ударов по Тегерану
Продолжение: Трамп сделал заявление после ударов Израиля по ИрануПредыстория: Израиль заявил о нанесении ударов по Ирану: в Тегеране прогремели взрывы

CentralAsia (CA) -  Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана в направлении территории страны. 

По ее данным, системы противовоздушной обороны приведены в действие, населению рекомендовано находиться в защищённых помещениях.

Сообщения прозвучали на фоне обострения ситуации после ударов Израиля и США по территории Ирана.

Ранее иранские государственные СМИ заявили о подготовке «жесткого» ответа на атаки. При этом официальной информации о последствиях возможных ракетных пусков, разрушениях и пострадавших пока не приводится.

