Иран нанес удары по американским военным объектам в странах Персидского залива после атак Израиля

- Азия и мир, политика
- 16:27, 28 февраля 2026
- Просмотров: 4124 Кыргызча
|Продолжение: Израиль сообщил о запуске ракет со стороны Ирана после ударов по Тегерану
|Предыстория: Израиль заявил о нанесении ударов по Ирану: в Тегеране прогремели взрывы
CentralAsia (CA) -
Иранские военные заявили о ракетных ударах по Израилю и объектам военного присутствия США в странах Персидского залива после авиаударов Израиля по территории Ирана. Власти государств региона подтвердили активацию систем противовоздушной обороны и меры безопасности.
По заявлениям иранской стороны, целями атак стали военные объекты противников, включая инфраструктуру американских вооружённых сил, размещённую на территории союзных стран.
Израиль
Армия обороны Израиля сообщила о пусках ракет со стороны Ирана и работе систем противовоздушной обороны по их перехвату. В ряде районов населению направлялись предупреждения о необходимости укрыться в убежищах.
Катар
Сообщалось об угрозе удара по крупнейшей американской авиабазе Аль-Удейд, где размещены силы США. Власти страны приводили системы ПВО в повышенную готовность и временно ограничивали использование воздушного пространства.
Бахрейн
По сообщениям международных СМИ со ссылкой на официальные источники, целью атаки могли стать объекты военного присутствия США, включая инфраструктуру 5-го флота ВМС США. Государственные органы страны информировали о мерах безопасности и мониторинге воздушной обстановки.
ОАЭ
Министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов заявило, что системы противовоздушной обороны страны перехватили воздушные цели, направленные в сторону объектов военного присутствия США на территории государства, включая инфраструктуру американских вооружённых сил, размещённую в рамках двустороннего оборонного сотрудничества.
В ведомстве подчеркнули, что разрушений на территории страны нет, ситуация находится под контролем, а угрозы гражданскому населению не зафиксировано.
Кувейт
Военное руководство страны сообщило о приведении армии и систем противовоздушной обороны в повышенную боевую готовность на фоне ракетной угрозы объектам военного присутствия США. В стране звучали сирены воздушной тревоги.
Эскалация произошла после авиаударов Израиля по территории Ирана. Тегеран объявил о начале операции возмездия и сообщил о пусках ракет и беспилотников по военным целям противников в регионе.