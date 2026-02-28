Иран нанес удары по американским военным объектам в странах Персидского залива после атак Израиля

Иранские военные заявили о ракетных ударах по Израилю и объектам военного присутствия США в странах Персидского залива после авиаударов Израиля по территории Ирана. Власти государств региона подтвердили активацию систем противовоздушной обороны и меры безопасности.

По заявлениям иранской стороны, целями атак стали военные объекты противников, включая инфраструктуру американских вооружённых сил, размещённую на территории союзных стран.

Израиль

Армия обороны Израиля сообщила о пусках ракет со стороны Ирана и работе систем противовоздушной обороны по их перехвату. В ряде районов населению направлялись предупреждения о необходимости укрыться в убежищах.

Катар

Сообщалось об угрозе удара по крупнейшей американской авиабазе Аль-Удейд, где размещены силы США. Власти страны приводили системы ПВО в повышенную готовность и временно ограничивали использование воздушного пространства.

Бахрейн

По сообщениям международных СМИ со ссылкой на официальные источники, целью атаки могли стать объекты военного присутствия США, включая инфраструктуру 5-го флота ВМС США. Государственные органы страны информировали о мерах безопасности и мониторинге воздушной обстановки.

ОАЭ

Министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов заявило, что системы противовоздушной обороны страны перехватили воздушные цели, направленные в сторону объектов военного присутствия США на территории государства, включая инфраструктуру американских вооружённых сил, размещённую в рамках двустороннего оборонного сотрудничества.

В ведомстве подчеркнули, что разрушений на территории страны нет, ситуация находится под контролем, а угрозы гражданскому населению не зафиксировано.

Кувейт

Военное руководство страны сообщило о приведении армии и систем противовоздушной обороны в повышенную боевую готовность на фоне ракетной угрозы объектам военного присутствия США. В стране звучали сирены воздушной тревоги.

Эскалация произошла после авиаударов Израиля по территории Ирана. Тегеран объявил о начале операции возмездия и сообщил о пусках ракет и беспилотников по военным целям противников в регионе.