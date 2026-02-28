Видео – В Дубае прогремели взрывы в связи с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем

CentralAsia (CA) - В городе Дубай (Объединённые Арабские Эмираты 28 февраля ряде крупных городах Персидского залива были слышны серия взрывов и работа систем ПВО, сообщает международное агентство Reuters и государственные СМИ ОАЭ.

Что произошло

Иран запустил ракеты по нескольким странам Персидского залива, включая ОАЭ, в ответ на совместные удары США и Израиля по Ирану.

Системы ПВО ОАЭ перехватили часть ракет, однако обломки разлетались над городом, что привело к громким взрывам.

В районе «Palm Jumeirah» в Дубае произошёл взрыв рядом с отелем, вызвавший пожар и ранение по меньшей мере четырёх человек, сообщает агентство AFP.

Министерство обороны ОАЭ подтвердило работу системы ПВО и успешные перехваты ракет.

Государственные СМИ сообщают о первых пострадавших, в том числе гражданских, погибших вследствие падения обломков в столице Абу-Даби.

Власти ОАЭ не объявляли крупной эвакуации, но воздушное пространство над частью страны временно закрыто.

Жители и гости Дубая слышали серии взрывов и наблюдали работу систем ПВО, при этом местные жители отмечают, что в ряде районов обстановка остаётся спокойной, несмотря на отдельные громкие хлопки, пишут очевидцы и СМИ.

В районе Dubai Marina были слышны звуки взрывов, однако непосредственных сообщений о массовых разрушениях нет.

Обострение связано с эскалацией конфликта после начала военной операции США и Израиля против Ирана, что привело к ответным ударам Ирана по военным объектам США и диверсионным атакам в регионе.

*видео @middleeasteye