Видео – В Дубае прогремели взрывы в связи с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем

- Азия и мир, происшествия
- 22:53, 28 февраля 2026
- Просмотров: 3766
CentralAsia (CA) - В городе Дубай (Объединённые Арабские Эмираты 28 февраля ряде крупных городах Персидского залива были слышны серия взрывов и работа систем ПВО, сообщает международное агентство Reuters и государственные СМИ ОАЭ.
Что произошло
Иран запустил ракеты по нескольким странам Персидского залива, включая ОАЭ, в ответ на совместные удары США и Израиля по Ирану.
Системы ПВО ОАЭ перехватили часть ракет, однако обломки разлетались над городом, что привело к громким взрывам.
В районе «Palm Jumeirah» в Дубае произошёл взрыв рядом с отелем, вызвавший пожар и ранение по меньшей мере четырёх человек, сообщает агентство AFP.
Министерство обороны ОАЭ подтвердило работу системы ПВО и успешные перехваты ракет.
Государственные СМИ сообщают о первых пострадавших, в том числе гражданских, погибших вследствие падения обломков в столице Абу-Даби.
Власти ОАЭ не объявляли крупной эвакуации, но воздушное пространство над частью страны временно закрыто.
Жители и гости Дубая слышали серии взрывов и наблюдали работу систем ПВО, при этом местные жители отмечают, что в ряде районов обстановка остаётся спокойной, несмотря на отдельные громкие хлопки, пишут очевидцы и СМИ.
В районе Dubai Marina были слышны звуки взрывов, однако непосредственных сообщений о массовых разрушениях нет.
Обострение связано с эскалацией конфликта после начала военной операции США и Израиля против Ирана, что привело к ответным ударам Ирана по военным объектам США и диверсионным атакам в регионе.
*видео @middleeasteye