Международная реакция на удары по Ирану: заявления ООН, России, ЕС и стран Запада

фото из архива

CentralAsia (CA) - Мировые лидеры и международные организации выступили с заявлениями после ударов по объектам на территории Ирана 28 февраля, которые стали новым этапом эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Иран в ответ на удары заявил о нанесении ракетных атак по военным объектам США на Ближнем Востоке. По сообщениям международных СМИ, удары и угрозы были направлены в отношении американских баз и инфраструктуры в ряде стран региона, включая Ирак, Сирию, Катар, Бахрейн, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты, где размещены военные контингенты США. Власти Ирана заявили, что рассматривают американские объекты как законные цели в рамках ответных действий.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к немедленной деэскалации и предупредил о риске более широкого регионального конфликта. По его словам, применение силы и ответные действия подрывают международную безопасность и создают угрозу гражданскому населению. Совет безопасности ООН проводит экстренные консультации по ситуации.

Россия резко осудила удары США и Израиля, назвав их непровоцированным актом агрессии против суверенного государства. В Москве предупредили о возможных гуманитарных и радиологических последствиях и заявили о готовности содействовать мирному урегулированию.

Руководство Европейского союза выразило глубокую обеспокоенность происходящим и призвало стороны проявить максимальную сдержанность, защитить гражданское население и соблюдать нормы международного права.

Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением, призвав к дипломатическому урегулированию и стабильности в регионе. Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил о необходимости срочного обсуждения ситуации в Совете безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале масштабной военной операции против Ирана, заявив, что действия направлены на устранение угрозы. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что операция нацелена на ликвидацию «экзистенциальной угрозы» для страны.

Министерство иностранных дел Ирана обвинило США и Израиль в нарушении Устава ООН и заявило, что американские и израильские объекты в регионе могут стать законными целями для ответных действий.

Ряд государств Ближнего Востока выразил обеспокоенность эскалацией. Саудовская Аравия осудила ответные удары Ирана по объектам в странах Персидского залива и заявила о поддержке союзников.

Канада поддержала позицию США, указав на необходимость предотвращения появления у Ирана ядерного оружия.

Испания призвала к немедленному прекращению боевых действий, а Норвегия поставила под сомнение законность превентивных ударов.

Оман выразил сожаление в связи с обострением ситуации, отметив, что эскалация произошла на фоне дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Ситуация в регионе остаётся напряжённой, международное сообщество призывает стороны к сдержанности и возвращению к дипломатическим переговорам.