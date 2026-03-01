СМИ сообщили о закрытии Ормузского пролива: официального подтверждения нет

CentralAsia (CA) - На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке появились сообщения о возможном закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых мировых маршрутов поставок нефти.

По данным международных источников, силы Корпуса стражей исламской революции Ирана передавали по радиосвязи предупреждения судам в регионе о том, что проход через пролив «не разрешён». Эти сообщения были зафиксированы европейской военно-морской миссией ЕС.

При этом официального подтверждения полной блокады со стороны властей Ирана не поступало, а международные структуры не подтверждали юридическое закрытие пролива.

СМИ сообщают о перебоях в судоходстве. Ряд нефтяных компаний и трейдеров временно приостановили поставки через Ормузский пролив, часть танкеров изменила маршруты или остановилась у портов региона на фоне рисков безопасности.

Военно-морские силы США предупредили, что не могут гарантировать безопасность коммерческого судоходства в районе Персидского залива, а отдельные страны рекомендовали своим судам избегать регион. Страховые компании также начали повышать тарифы из-за военных рисков.

СМИ пишут, что даже без официального закрытия пролив может оказаться фактически ограниченным для движения судов. Ормузский пролив является стратегически важным маршрутом мировой энергетики — через него проходит значительная часть глобальных морских поставок нефти и сжиженного газа.

Обострение ситуации произошло после ударов Израиля по объектам на территории Ирана 28 февраля, которые, по сообщениям международных СМИ, были направлены против военной и ядерной инфраструктуры. Иран заявил о нанесении ответных ударов по израильским целям и объектам США в регионе, что резко повысило риски расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Вот как Ормузский пролив «выходит на мир»:

он соединяет Персидский залив (где находятся нефтяные экспортеры — Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Катар, ОАЭ)

с Оманским заливом

далее с Аравийским морем и Индийским океаном

Из Индийского океана маршруты идут:

в Европу (через Красное море и Суэцкий канал)

в Азию (Индия, Китай, Япония, Южная Корея)

в Африку и другие регионы