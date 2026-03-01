Карты конфликта Ирана и Израиля: военные базы США и расстояние между странами

CentralAsia (CA) - 28 февраля произошла резкая эскалация конфликта между Израилем и Ираном после серии ударов по объектам на территории Ирана. По данным международных СМИ (Reuters, AP, The Guardian, Washington Post), атаки были направлены на военную и связанную с безопасностью инфраструктуру. Иран заявил о нанесении ответных ударов по целям Израиля, а также о действиях против объектов США в регионе.

Международные организации и государства призвали стороны к деэскалации. Генеральный секретарь ООН предупредил о риске расширения конфликта, а Совет безопасности провёл экстренные консультации. Россия осудила удары, страны ЕС выразили обеспокоенность и призвали к дипломатическому урегулированию.

Одновременно резко выросли риски безопасности в районе Ормузского пролива. По сообщениям Reuters, иранские военные передавали судам предупреждения о запрете прохода, что привело к перебоям судоходства и временной приостановке части поставок нефти. Официального международно признанного закрытия пролива при этом не подтверждено.

Ниже представлены карты, которые помогают понять военную и географическую ситуацию в регионе.

⇳

В регионе расположены ключевые американские военные объекты, включая авиабазу Аль-Удейд в Катаре, базу 5-го флота ВМС США в Бахрейне, объекты в Кувейте, ОАЭ, Ираке и Сирии. Именно эти объекты упоминались в сообщениях СМИ как потенциальные или фактические цели ответных действий Ирана.

География ударов и расстояние между Ираном и Израилем

Расстояние между Ираном и Израилем составляет более 1 000 км, что делает применение ракет и беспилотников ключевым фактором военного противостояния. В предыдущих эскалациях стороны уже обменивались ударами на дальних дистанциях, что повышает риски регионального конфликта.

Конфликт между Израилем и Ираном носит многолетний характер и связан с противостоянием в сфере безопасности, регионального влияния и ядерной программы Ирана. Текущая эскалация считается одной из самых серьёзных за последние годы.