Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

По его словам, Хаменеи мог погибнуть в результате ударов, нанесённых по объектам на территории Ирана. Заявление было опубликовано в социальных сетях.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху также заявлял, что, по имеющимся признакам, верховный лидер Ирана «больше не с нами».

Также некоторые источники сообщают, что тело якобы было найдено под завалами после удара по его комплексу в Тегеране.

При этом официального подтверждения гибели Али Хаменеи со стороны властей Ирана на момент публикации не поступало.

Али Хаменеи занимает пост верховного лидера Ирана с 1989 года и является высшим политическим и религиозным руководителем страны.