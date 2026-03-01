- Азия и мир, политика
|Продолжение: Иран нанес удары по американским военным объектам Израиля, Катара, Бахрейна, ОАЭ и Кувейта после атак Израиля
|Предыстория: Израиль заявил о нанесении ударов по Ирану: в Тегеране прогремели взрывы
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
По его словам, Хаменеи мог погибнуть в результате ударов, нанесённых по объектам на территории Ирана. Заявление было опубликовано в социальных сетях.
Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху также заявлял, что, по имеющимся признакам, верховный лидер Ирана «больше не с нами».
Также некоторые источники сообщают, что тело якобы было найдено под завалами после удара по его комплексу в Тегеране.
При этом официального подтверждения гибели Али Хаменеи со стороны властей Ирана на момент публикации не поступало.
Али Хаменеи занимает пост верховного лидера Ирана с 1989 года и является высшим политическим и религиозным руководителем страны.