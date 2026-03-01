Число погибших при ударе по школе девочек в Иране выросло до 108

// Reuters

CentralAsia (CA) - Иранский Красный Полумесяц сообщил, что число жертв удара по начальной школе для девочек в городе Минаб достигло 108 человек. Спасательные операции и разбор завалов продолжаются. Провинция Хормозган объявила воскресенье днем траура.

Ракетный удар по школе был нанесен в субботу днем. Здание расположено в 600 метрах от объектов Корпуса стражей исламской революции. Ранее министерство образования Ирана сообщало о 85 погибших.

По данным Иранского Красного Полумесяца, с начала израильских и американских ударов по стране в целом погибли 203 человека, пострадали 747 в 24 провинциях.