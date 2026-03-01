Иран закрыл Ормузский пролив, через который проходит 20% мировых морских поставок нефти

CentralAsia (CA) - Иран объявил о закрытии Ормузского пролива — ключевого маршрута мировых поставок нефти и газа — через него проходит около 20% мировых морских поставок нефти.

Корпус стражей исламской революции предупредил суда в районе пролива, что проход через него в настоящее время небезопасен из-за военных действий США и Израиля и ответных мер Тегерана, сообщает агентство Tasnim.

По данным Иранского Красного Полумесяца, удары по 24 провинциям страны унесли жизни более 200 человек, около 750 получили ранения.

Ответные удары Ирана по американским базам в регионе и по Израилю вызвали тревогу в соседних странах Персидского залива. Ракеты упали на города, включая Доху и Дубай. Министерство обороны ОАЭ сообщило об успешном перехвате нескольких ракет, однако часть из них достигла цели, вызвав пожары и панику. Один мирный житель погиб от падения обломков.