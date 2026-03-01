СМИ сообщили о гибели членов семьи верховного лидера Ирана
- Азия и мир, политика
- 6:59, 01 марта 2026
- Просмотров: 721
CentralAsia (CA) - Близкое к Корпусу стражей исламской революции агентство Fars со ссылкой на информированные источники сообщило о гибели дочери, зятя, внучки и жены одного из сыновей верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате удара.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Ранее Дональд Трамп заявил о гибели Али Хаменеи.
