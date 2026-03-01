экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
СМИ сообщили о гибели членов семьи верховного лидера Ирана

CentralAsia (CA) -  Близкое к Корпусу стражей исламской революции агентство Fars со ссылкой на информированные источники сообщило о гибели дочери, зятя, внучки и жены одного из сыновей верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате удара.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее Дональд Трамп заявил о гибели Али Хаменеи.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com