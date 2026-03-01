СМИ сообщили о гибели членов семьи верховного лидера Ирана

CentralAsia (CA) - Близкое к Корпусу стражей исламской революции агентство Fars со ссылкой на информированные источники сообщило о гибели дочери, зятя, внучки и жены одного из сыновей верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате удара.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее Дональд Трамп заявил о гибели Али Хаменеи.