Бывший спикер, заместитель спикера и другие лица были исключены из членов Монгольской народной партии

верхний ряд, слева: Булгантуяа и Амарбаясгалан нижний ряд, слева: Амундра и Тавинбэх

CentralAsia (MNG) -

Таким образом, Монгольская народная партия начинает борьбу с коррупцией изнутри, заявил спикер парламента Учрал Ням-Осор. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

На конференции Монгольской народной партии (МНП) спикер Учрал Ням-Осор представил отчет о исключении нескольких ключевых фигурантов из партии. Это решение касается бывшего спикера парламента Амарбаясгалана Дашзэгвэ, ранее исполнявшей обязанности заместителя спикера Булгантуяа Хүрэлбаатар, экс-заместителя министра энергетики Тавинбэха Нансала и члена партии Амундры Амартүвшина.

Учрал Ням-Осор сказал: «Коррупция распространилась по всем уровням общества, превратившись в настоящую угрозу. Она затрагивает даже такие вещи, как соблюдение требований пожарной безопасности. Мы не можем откладывать борьбу с коррупцией, поэтому объявляем о начале антикоррупционной кампании. В связи с этим было принято решение исключить следующих лиц из рядов Монгольской народной партии:

Из Монгольской народной партии были исключены депутат парламента Амарбаясгалан Дашзэгвэ, обвиняемый прокуратурой в коррупции и злоупотреблении служебным положением в качестве лидера Монгольской народной партии, и бывший министр энергетики Тавинбэх Нансал;; Депутат парламента Булгантуяа Хүрэлбаатар, чье конституционное нарушение было установлено Конституционным судом; Бывший член Малого Хурала партии Амундра Амартүвшин, сформировавший межпартийную группу, неоднократно подстрекал общество к хаосу, систематически клеветал и очернял политику и деятельность Монгольской народной партии, фальсифицировал партийную политику из своего личного кабинета и полностью нарушал этические нормы и дисциплину членов партии.

Мы обращаемся в Генеральный наблюдательный комитет с просьбой о приостановлении членства этих лиц в соответствии с уставом партии. Достижения в прошлом не могут служить оправданием для коррупционных действий и злоупотреблений. Напоминаем, что восстановление членства возможно только после решения суда. Народная партия намерена очиститься от коррупции и восстановить доверие граждан, вернуться к своим корням и защищать свободу. Мы надеемся, что солнце свободы осветит путь каждому монголу без исключения».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения