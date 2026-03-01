экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Иран подтвердил смерть верховного лидера Али Хаменеи
Предыстория: Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи

CentralAsia (CA) -  Верховный лидер Ирана Али Хаменеи умер утром 28 февраля в ходе операции США и Израиля, работая в своей резиденции, пишет информационное агентство Fars.

По данным агентства, в момент гибели он исполнял свои служебные обязанности и находился на рабочем месте.

Эту информацию подтвердили иранские проправительственные агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.

Израиль и Соединенные Штаты утром 28 февраля нанесли удары по Тегерану и другим местам на территории Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить ядерную программу Исламской Республики.

По данным Общества Красного Полумесяца Ирана, в результате ударов погиб 201 человек, еще 747 получили ранения. Ранее власти Исламской Республики сообщали о гибели 108 учениц школы для девочек в городе Минаб.

Иран в ответ нанес удары по израильской территории и по военным базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. В Израиле объявлено чрезвычайное положение. Иранские ответные удары затронули и другие страны региона.

