Иран подтвердил смерть верховного лидера Али Хаменеи

- 8:49, 01 марта 2026
CentralAsia (CA) - Верховный лидер Ирана Али Хаменеи умер утром 28 февраля в ходе операции США и Израиля, работая в своей резиденции, пишет информационное агентство Fars.
По данным агентства, в момент гибели он исполнял свои служебные обязанности и находился на рабочем месте.
Эту информацию подтвердили иранские проправительственные агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.
Израиль и Соединенные Штаты утром 28 февраля нанесли удары по Тегерану и другим местам на территории Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить ядерную программу Исламской Республики.
По данным Общества Красного Полумесяца Ирана, в результате ударов погиб 201 человек, еще 747 получили ранения. Ранее власти Исламской Республики сообщали о гибели 108 учениц школы для девочек в городе Минаб.
Иран в ответ нанес удары по израильской территории и по военным базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. В Израиле объявлено чрезвычайное положение. Иранские ответные удары затронули и другие страны региона.