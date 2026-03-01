1 марта в некоторых районах Монголии температура воздуха будет колебаться от -35°C до -40°C

Монгольские лошади // фото: ©Batzaya Choijiljav

CentralAsia (MNG) -

На 1 марта в стране прогнозируется преимущественно облачная погода. В ночное время снегопады возможны в центральных и северных областях восточных аймаков, а днем снег ожидается в северных частях западных аймаков и в некоторых районах Гоби, а также восточных аймаков. В других местах осадков не предсказывается.

По метеорологическим данным, с 8:00 до 20:00 1 марта 2026 года в стране будет наблюдаться облачность. В южных регионах ветер будет дуть с юго-запада, а в остальных - с запада, со скоростью 7-12 метров в секунду, в горных районах Алтая, ущелья Арц-Богд и Гоби, а также на степях он усилится до 14-16 метров в секунду, что приведет к образованию пыльных бурь.

Прогноз погоды сообщает, что в ночное время температура воздуха в районе озера Увс, Дархадской впадине, а также в верховьях реки Завхан и долине реки Тэс будет колебаться от -35 до -40°C.

Температура в горных районах Хангай, Хубсугул, Хэнтий, Завхан, на истоках рек Заг-Байдраг и в долинах рек Эг, Үүр, Орхон, Сэлэнгэ, Ерөө, Хараа, Тэрэлж, Хэрлэн составит -27...-32°C. В южной части Гобийской области ожидается -7…-12°C, в предгорьях Алтайских гор -13…-18°C, в предгорьях Хангайских гор и Дарьгангской степи -18…-23°C, а в остальных местах температура опустится до -23…-28°C.

Днем температура в районе озера Увс и Дархадской впадине составит -24…-29°C, а в верховьях реки Завхан и в долине реки Тэс -18…-23°C.

В горных районах Хангай, Хубсугул, Хэнтий, Завхан, а также на истоках рек Заг-Байдраг и в долинах рек Эг, Үүр, Орхон, Сэлэнгэ, Ерөө, Хараа, Тэрэлж, Хэрлэн температура будет находиться в пределах -12…-17°C. В южной части Гобийской области температура достигнет +3…+8°C, в северной части Гобийской области -2…-3°C, а в предгорьях Хангайских гор и Дарьгангской степи, а также в районах с небольшим количеством снега -3…-8°C, в остальных местах -8…-13°C.

В Улан-Баторе также ожидаются облачные условия, с небольшим снегом ночью и без осадков в дневное время. Ветер будет изменяться с юго-восточного на северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью температура в районе Яармаг-Сонгино опустится до -25…-27°C, в других частях города -18…-20°C, а днем температура составит -8…-10°C.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения