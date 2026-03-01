Казахстан перевел силовые ведомства на круглосуточный режим из-за обострения ситуации вокруг Ирана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Секретарю Совета Безопасности Гизату Нурдаулетову совместно с руководителями силовых структур и профильных министерств подготовить план экстренных мер в связи с обострением ситуации вокруг Ирана и возможными угрозами стабильности в стране. Об этом пишет его пресс-секретарь Айбек Смадияров.

Все силовые ведомства уже переведены на круглосуточный режим работы. В правительстве под руководством Министерства иностранных дел начала работу специальная мониторинговая группа. Акимам регионов поручено принять меры с учетом складывающейся обстановки на Ближнем Востоке.

