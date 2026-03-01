экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ПВО ОАЭ перехватила почти 140 ракет и более 200 беспилотников, выпущенных Ираном

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило об уничтожении почти 140 ракет и более 200 беспилотников, запущенных с территории Ирана.

Власти страны за последние часы оказали помощь более 20 тысячам путешественников, застрявших в связи со сложившейся обстановкой: им предоставили временное жилье, питание и содействие с перебронированием.

