ПВО ОАЭ перехватила почти 140 ракет и более 200 беспилотников, выпущенных Ираном
- Азия и мир, политика
- 9:14, 01 марта 2026
CentralAsia (CA) - Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило об уничтожении почти 140 ракет и более 200 беспилотников, запущенных с территории Ирана.
Власти страны за последние часы оказали помощь более 20 тысячам путешественников, застрявших в связи со сложившейся обстановкой: им предоставили временное жилье, питание и содействие с перебронированием.
