КСИР анонсировал начало масштабной наступательной операции против Израиля и баз США

У мавзолея Хазрат Масуме иранцы скандируют «Смерть Америке!» и «Смерть Израилю!».

CentralAsia (CA) - Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана заявила о «самой ожесточенной наступательной операции в истории иранских вооруженных сил». Об этом сообщает агентство Fars.

Так, КСИР заявила о готовящемся ударе по Израилю и американским военным базам в регионе.

Ранее официально подтвердили смерть лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи.