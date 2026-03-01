КСИР анонсировал начало масштабной наступательной операции против Израиля и баз США
- Азия и мир, политика
- 9:28, 01 марта 2026
Кыргызча
У мавзолея Хазрат Масуме иранцы скандируют «Смерть Америке!» и «Смерть Израилю!».
CentralAsia (CA) - Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана заявила о «самой ожесточенной наступательной операции в истории иранских вооруженных сил». Об этом сообщает агентство Fars.
Так, КСИР заявила о готовящемся ударе по Израилю и американским военным базам в регионе.
Ранее официально подтвердили смерть лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи.
