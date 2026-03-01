экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
КСИР анонсировал начало масштабной наступательной операции против Израиля и баз США
У мавзолея Хазрат Масуме иранцы скандируют «Смерть Америке!» и «Смерть Израилю!».
У мавзолея Хазрат Масуме иранцы скандируют «Смерть Америке!» и «Смерть Израилю!».

CentralAsia (CA) -  Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана заявила о  «самой ожесточенной наступательной операции в истории иранских вооруженных сил». Об этом сообщает агентство Fars.

Так, КСИР заявила о готовящемся ударе по Израилю и американским военным базам в регионе.

Ранее официально подтвердили смерть лидера Ирана Али Хаменеи и членов его семьи.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com