Cекретарь Совета обороны Ирана и главнокомандующий КСИР погибли в результате удара по Тегерану

CentralAsia (CA) -  Секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани и главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Мохаммад Пакпур погибли в результате субботней атаки США и Израиля на Тегеран. Об этом сообщает официальное иранское агентство ИРНА.

Ранее официально подтвердили о смерти лидера Ирана Али Хаменеи и его семьи.

Новости по теме:

