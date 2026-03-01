Cекретарь Совета обороны Ирана и главнокомандующий КСИР погибли в результате удара по Тегерану
- Азия и мир, политика
- 10:03, 01 марта 2026
- Просмотров: 735 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани и главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Мохаммад Пакпур погибли в результате субботней атаки США и Израиля на Тегеран. Об этом сообщает официальное иранское агентство ИРНА.
Ранее официально подтвердили о смерти лидера Ирана Али Хаменеи и его семьи.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.