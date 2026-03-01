Ираном будет временно руководить совет, куда вошел президент Масуд Пезешкиан
- 10:19, 01 марта 2026
Масуд Пезешкиан
|Предыстория: Иран подтвердил смерть верховного лидера Али Хаменеи
CentralAsia (CA) - Согласно заявлению первого вице-президента Мохаммада Мохбера, в переходный период страной будут временно руководить президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции. Об этом пишет ИРНА.
Ранее IRNA также подтвердило гибель советника Хаменеи — секретаря Совета по обороне Али Шамхани и командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в результате совместного авиаудара США и Израиля по Тегерану. Его гибель официально подтверждена иранской стороной.
