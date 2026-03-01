экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ираном будет временно руководить совет, куда вошел президент Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан
Предыстория: Иран подтвердил смерть верховного лидера Али Хаменеи

CentralAsia (CA) -  Согласно заявлению первого вице-президента Мохаммада Мохбера, в переходный период страной будут временно руководить президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции. Об этом пишет ИРНА.

Ранее IRNA также подтвердило гибель советника Хаменеи — секретаря Совета по обороне Али Шамхани и командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в результате совместного авиаудара США и Израиля по Тегерану. Его гибель официально подтверждена иранской стороной.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com