Ираном будет временно руководить совет, куда вошел президент Масуд Пезешкиан

CentralAsia (CA) - Согласно заявлению первого вице-президента Мохаммада Мохбера, в переходный период страной будут временно руководить президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции. Об этом пишет ИРНА.

Ранее IRNA также подтвердило гибель советника Хаменеи — секретаря Совета по обороне Али Шамхани и командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб утром 28 февраля в результате совместного авиаудара США и Израиля по Тегерану. Его гибель официально подтверждена иранской стороной.