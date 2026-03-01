Кем был аятолла Али Хаменеи, руководивший Ираном 36 лет?

CentralAsia (CA) - В субботу 28 февраля в результате совместной воздушной операции США и Израиля против иранского режима был убит Верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи.

Али Хаменеи — иранский религиозный деятель и политик, занимавший пост верховного лидера Исламской Республики Иран с 1989 года.

Ранние годы

Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде в семье религиозного деятеля. С 13 лет обучался в шиитской духовной школе, затем продолжил образование в Куме и Эн-Наджафе под руководством аятоллы Рухоллы Хомейни. С начала 1960-х годов участвовал в антишахской деятельности, неоднократно подвергался арестам со стороны тайной полиции САВАК.

Исламская революция и подъем

В период революции 1978–1979 годов Хаменеи вошел в Революционный совет, участвовал в создании Корпуса стражей исламской революции и стал имамом пятничной молитвы в Тегеране. В 1981 году на него было совершено покушение — взрывное устройство привело к параличу правой руки. В том же году он был избран президентом Ирана с 95% голосов и руководил страной в период ирано-иракской войны вплоть до 1989 года.

Верховный лидер

После смерти Хомейни в 1989 году Совет экспертов избрал Хаменеи рахбаром. Поправки к Конституции наделили его решающим влиянием на армию, судебную систему, государственные СМИ и силовые структуры. В 1994 году он получил титул великого аятоллы и стал одним из ведущих шиитских марджа (высших авторитетов в вопросах подражания).

Он придерживается консервативной исламской идеологии, выступал за сохранение теократической системы «велаяти факих» (власть исламского юриста), поддерживал развитие ядерной энергетики при одновременном декларировании запрета на ядерное оружие.

Во внешней политике Хаменеи резко критиковал США как «символ тирании» и Израиль как «оккупационный режим», поддерживая «Хезболлу», ХАМАС и палестинцев.

Под его руководством Иран усилил влияние в регионе, несмотря на санкции; в 2024–2026 годах эскалация привела к ракетным обменам с Израилем и ударам США.

Внутри страны жестко подавлял оппозицию — в том числе протесты 2009 года и волнения 2022 года после гибели Махсы Амини.

Личная жизнь

С 1964 года был женат на Мансуре Ходжасте Багерзаде; шестеро детей, сын Моджтаба — возможный преемник.

В общественном образе он подчеркивал аскетизм и простоту, сочетая роль высшего духовного авторитета, главы государства и символа исламской революции.

Гибель

28 февраля 2026 года в результате совместных ударов США и Израиля по Тегерану Хаменеи погиб вместе с дочерью и зятем. Временное управление страной после его смерти перешло к совету в составе президента Масуда Пезешкиана, главы судебной власти и одного из членов Совета стражей конституции.