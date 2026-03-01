Трамп пригрозил Ирану ударом «невиданной силы» в ответ на возможную атаку

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о последствиях в случае нанесения им нового удара. По его словам, Иран заявил о готовящейся атаке, которая будет сильнее всех предыдущих.

«Им лучше этого не делать, потому что если они это сделают, мы нанесем им удары с такой силой, какой никогда раньше не было», - написал Трамп.