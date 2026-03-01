Иран заявил об ударах по 27 американским базам и ключевым объектам Израиля
- Азия и мир, политика
- 12:42, 01 марта 2026
Кыргызча
CentralAsia (CA) - Корпус стражей исламской революции объявил о нанесении массированных ракетных и беспилотных ударов по военным базам США в регионе и объектам на территории Израиля, пишет Би-би-си.
По заявлению КСИР, атакованы 27 американских баз, авиабаза Тель-Ноф, штаб-квартира израильской армии в Тель-Авиве и крупный оборонно-промышленный комплекс в том же городе.
Армия обороны Израиля подтвердила факт атак, сообщив о задействовании систем противовоздушной обороны.
Взрывы также зафиксированы в Дубае, Дохе и Манаме. Корреспонденты AFP и Reuters сообщают, что в Дубае целью удара, по всей видимости, стал аэропорт.
