Иран заявил об ударах по 27 американским базам и ключевым объектам Израиля

CentralAsia (CA) - Корпус стражей исламской революции объявил о нанесении массированных ракетных и беспилотных ударов по военным базам США в регионе и объектам на территории Израиля, пишет Би-би-си.

По заявлению КСИР, атакованы 27 американских баз, авиабаза Тель-Ноф, штаб-квартира израильской армии в Тель-Авиве и крупный оборонно-промышленный комплекс в том же городе.

Армия обороны Израиля подтвердила факт атак, сообщив о задействовании систем противовоздушной обороны.

Взрывы также зафиксированы в Дубае, Дохе и Манаме. Корреспонденты AFP и Reuters сообщают, что в Дубае целью удара, по всей видимости, стал аэропорт.