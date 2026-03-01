Генсек ООН назвал удары по Ирану и ответные атаки Тегерана угрозой международному миру

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на экстренном заседании Совета Безопасности, назвав совместные удары США и Израиля по Ирану и ответные атаки Тегерана «серьезной угрозой международному миру и безопасности».

По его словам, необходимо сделать все возможное для предотвращения дальнейшей эскалации и вернуть регион «с края пропасти». Гутерриш призвал все стороны немедленно вернуться за стол переговоров и подчеркнул, что удары были нанесены в разгар дипломатических переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана.

Позиции членов Совета Безопасности разделились. Россия назвала удары «очередным неспровоцированным актом вооруженной агрессии» против суверенного государства и «предательством дипломатии».

Китай осудил атаки как «беспардонные», выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и призвал уважать суверенитет и территориальную целостность Ирана.

Иран квалифицировал произошедшее как военное преступление и преступление против человечности, обвинив США и Израиль в преднамеренных ударах по гражданским кварталам крупных городов.

США, в свою очередь, заявили, что удары были направлены на уничтожение баллистического потенциала Ирана и недопущение создания им ядерного оружия.

Израиль назвал свои действия вынужденными — ответом на «экзистенциальную угрозу», которую режим создавал, игнорируя международное право.

Великобритания, председательствующая в Совете в феврале, призвала к скорейшему урегулированию и сообщила об участии британских сил в «скоординированных региональных оборонительных операциях».

Франция потребовала от Ирана соблюдения международных обязательств, указав на сворачивание Тегераном сотрудничества с МАГАТЭ.