Генсек ООН назвал удары по Ирану и ответные атаки Тегерана угрозой международному миру

- Азия и мир, политика
- 13:24, 01 марта 2026
- Просмотров: 562
- Обновлено: 13:26, 01 марта 2026 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на экстренном заседании Совета Безопасности, назвав совместные удары США и Израиля по Ирану и ответные атаки Тегерана «серьезной угрозой международному миру и безопасности».
По его словам, необходимо сделать все возможное для предотвращения дальнейшей эскалации и вернуть регион «с края пропасти». Гутерриш призвал все стороны немедленно вернуться за стол переговоров и подчеркнул, что удары были нанесены в разгар дипломатических переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана.
Позиции членов Совета Безопасности разделились. Россия назвала удары «очередным неспровоцированным актом вооруженной агрессии» против суверенного государства и «предательством дипломатии».
Китай осудил атаки как «беспардонные», выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и призвал уважать суверенитет и территориальную целостность Ирана.
Иран квалифицировал произошедшее как военное преступление и преступление против человечности, обвинив США и Израиль в преднамеренных ударах по гражданским кварталам крупных городов.
США, в свою очередь, заявили, что удары были направлены на уничтожение баллистического потенциала Ирана и недопущение создания им ядерного оружия.
Израиль назвал свои действия вынужденными — ответом на «экзистенциальную угрозу», которую режим создавал, игнорируя международное право.
Великобритания, председательствующая в Совете в феврале, призвала к скорейшему урегулированию и сообщила об участии британских сил в «скоординированных региональных оборонительных операциях».
Франция потребовала от Ирана соблюдения международных обязательств, указав на сворачивание Тегераном сотрудничества с МАГАТЭ.