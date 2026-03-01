В Иране погибли начальник Генштаба и министр обороны
- 13:34, 01 марта 2026
13:34, 01 марта 2026
Абдульрахим Мусави и Азиз Насирзаде.
CentralAsia (CA) - По данным иранского агентства ИРНА, в результате удара по Ирану погибли начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал-полковник Абдульрахим Мусави и министр обороны Исламской Республики генерал-полковник Азиз Насирзаде.
Ранее стало известно, что секретарь Совета обороны Ирана и главнокомандующий КСИР погибли в результате удара по Тегерану.
