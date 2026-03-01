Фото — Как Трамп руководил операцией «Эпическая ярость» против Ирана из Мар-а-Лаго
- 14:59, 01 марта 2026
Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс
CentralAsia (CA) - Белый дом 1 марта опубликовал фотографии из ситуационной комнаты во время ударов по Ирану.
Приказ о начале операции под названием «Эпическая ярость» был отдан из флоридской резиденции президента Мар-а-Лаго, где Трамп проводил выходные.
За ходом операции наблюдали госсекретарь Марко Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и генерал Дэн Кейн.
