Фото — Как Трамп руководил операцией «Эпическая ярость» против Ирана из Мар-а-Лаго

Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс // Белый дом

CentralAsia (CA) - Белый дом 1 марта опубликовал фотографии из ситуационной комнаты во время ударов по Ирану.

Приказ о начале операции под названием «Эпическая ярость» был отдан из флоридской резиденции президента Мар-а-Лаго, где Трамп проводил выходные.

За ходом операции наблюдали госсекретарь Марко Рубио, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и генерал Дэн Кейн.

⇳