Аятолла Арафи назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана

CentralAsia (CA) - Аятолла Алиреза Арафи назначен членом Руководящего совета, которому поручено временно исполнять функции верховного лидера Ирана, сообщает агентство IRNA.

Ранее СМИ называли Арафи одним из вероятных преемников убитого Али Хаменеи.

Ранее иранские государственные агентства сообщали, что до избрания нового духовного лидера страной будет управлять временный совет в составе президента, главы судебной власти и одного из членов Совета стражей конституции.