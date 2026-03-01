экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Аятолла Арафи назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана

CentralAsia (CA) -  Аятолла Алиреза Арафи назначен членом Руководящего совета, которому поручено временно исполнять функции верховного лидера Ирана, сообщает агентство IRNA.

Ранее СМИ называли Арафи одним из вероятных преемников убитого Али Хаменеи.

Ранее иранские государственные агентства сообщали, что до избрания нового духовного лидера страной будет управлять временный совет в составе президента, главы судебной власти и одного из членов Совета стражей конституции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com