Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи и провел совещание с членами Совбеза
Предыстория: Иран подтвердил смерть верховного лидера Али Хаменеи

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В своем обращении Путин назвал аятоллу выдающимся государственным деятелем, внесшим значительный личный вклад в развитие российско-иранских отношений и выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Помимо этого, Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России, на котором обсудил ситуацию вокруг Ирана.

