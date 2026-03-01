Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи и провел совещание с членами Совбеза
- Азия и мир, политика
- 16:30, 01 марта 2026
- Просмотров: 933 Кыргызча
|Предыстория: Иран подтвердил смерть верховного лидера Али Хаменеи
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В своем обращении Путин назвал аятоллу выдающимся государственным деятелем, внесшим значительный личный вклад в развитие российско-иранских отношений и выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
Помимо этого, Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России, на котором обсудил ситуацию вокруг Ирана.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.