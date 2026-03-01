Один из высших шиитских богословов объявил джихад против США и Израиля
- Азия и мир, политика
- 17:18, 01 марта 2026
- Просмотров: 2468
- Обновлено: 17:18, 01 марта 2026
CentralAsia (CA) - Аятолла Макарем Ширази, один из наиболее авторитетных шиитских богословов мира, объявил священную войну против США и Израиля после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Tasnim.
По словам богослова, месть за гибель Хаменеи является религиозным долгом всех мусульман мира. Главными виновниками произошедшего он назвал США и Израиль.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.