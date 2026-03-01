экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Один из высших шиитских богословов объявил джихад против США и Израиля

CentralAsia (CA) -  Аятолла Макарем Ширази, один из наиболее авторитетных шиитских богословов мира, объявил священную войну против США и Израиля после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По словам богослова, месть за гибель Хаменеи является религиозным долгом всех мусульман мира. Главными виновниками произошедшего он назвал США и Израиль.

