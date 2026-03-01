экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
СМИ сообщили о гибели бывшего президента Ирана Ахмадинежада

CentralAsia (CA) -  Иранское агентство ILNA сообщило о гибели бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в результате удара по его резиденции. Официального подтверждения информации пока не поступало.

Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год, после чего стал членом Совета по определению целесообразности — совещательного органа при верховном лидере страны.

