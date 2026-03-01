СМИ сообщили о гибели бывшего президента Ирана Ахмадинежада
- Азия и мир, политика
- 19:54, 01 марта 2026
- Просмотров: 2051
- Обновлено: 19:58, 01 марта 2026 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Иранское агентство ILNA сообщило о гибели бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в результате удара по его резиденции. Официального подтверждения информации пока не поступало.
Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год, после чего стал членом Совета по определению целесообразности — совещательного органа при верховном лидере страны.
