Глава МИД Ирана: новый верховный лидер будет избран через один-два дня

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил телеканалу Al Jazeera, что новый верховный лидер страны будет определен в течение одного-двух дней.

Говоря об ударах по американским базам, Аракчи заявил, что Иран целенаправленно атакует только военные объекты и военнослужащих, а не мирное население и страны Персидского залива.

По его словам, после того как США эвакуировали свои базы, военные переместились в отели, фактически превратив их в живые щиты.