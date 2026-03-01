экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Глава МИД Ирана: новый верховный лидер будет избран через один-два дня

CentralAsia (CA) -  Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил телеканалу Al Jazeera, что новый верховный лидер страны будет определен в течение одного-двух дней.

Говоря об ударах по американским базам, Аракчи заявил, что Иран целенаправленно атакует только военные объекты и военнослужащих, а не мирное население и страны Персидского залива.

По его словам, после того как США эвакуировали свои базы, военные переместились в отели, фактически превратив их в живые щиты.

