Иран атаковал военно-морскую базу Франции и посольство Израиля в Абу-Даби. ОАЭ пригрозили возможным ответом

CentralAsia (CA) - Министерство обороны ОАЭ сообщило об атаке иранских беспилотников на военно-морскую базу Аль-Салам в Абу-Даби.

В результате на складе вспыхнул пожар, пострадали контейнеры со строительными материалами. Жертв нет.

Помимо этого, по данным агентства Fars, удар был нанесен по комплексу, где располагается посольство Израиля. По версии Reuters, беспилотник был перехвачен, однако его обломки повредили здание дипломатического квартала.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что оставляет за собой право ответить на эскалацию и принять все необходимые меры для защиты суверенитета и безопасности страны.