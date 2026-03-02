Сэлэнгэ в очередной раз подтвердила свой статус одной из ведущих спортсменок мира по ледолазанию

Сэлэнгэ Нямдоо

CentralAsia (MNG) -

Ледолазание, особенно на «скорость» — это достаточно зрелищный вид спорта. Сэлэнгэ неизменно радует своих соотечественников в этой дисциплине. Об этом информирует MiddleAsianNews.

Сэлэнгэ завоевала пятую золотую медаль на Кубке мира и второй год подряд возглавляет мировой рейтинг.

Ранее мы сообщали, что монгольские спортсмены завоевали серебро и бронзу на Кубке мира по ледолазанию UIAA в Лонгмонте, штат Колорадо, США, 21-22 февраля 2026 года. Теперь их ждет финальная серия Кубка мира в Канаде.

Четвертый этап Кубка мира по ледолазанию Международной ассоциации альпинизма (UIAA) 2026 года состоялся в Эдмонтоне, Канада 28 февраля. Золотую медаль в дисциплине «Скорость» среди женщин завоевала Сэлэнгэ Нямдоо. Мандахбаяр Чулуунбаатар завоевал бронзу в скоростных заездах среди мужчин, а Хэрлэн Нямдоо занял четвёртое место.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения