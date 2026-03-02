Примерно 281 гражданин Монголии проживает на Ближнем Востоке, 40 из которых — в Израиле

Министерство иностранных дел заявило, что организует репатриацию монгольских граждан из Израиля, если они подадут соответствующую заявку. Об этом передает MiddleAsianNews.

Министерство иностранных дел рекомендовало воздержаться от поездок в Израиль, Иран и страны Ближнего Востока в связи с сохраняющейся напряженностью между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном.

В настоящее время в Израиле проживает около 40 граждан Монголии, состоящих в браке с гражданами Израиля или получивших израильское гражданство, в то время как в Иране граждане Монголии не проживают.

В связи с текущей ситуацией в регионе посольство Монголии в Анкаре создало групповой чат со своими гражданами в Израиле для обмена советами и информацией.

Если граждане Монголии подадут запрос, исходя из предыдущего опыта, будет организована репатриация через египетскую границу из Тель-Авива через порт Таба.

Около 281 гражданина нашей страны проживает в регионе Ближнего Востока. В их число входят:

Израиль — 40,

ОАЭ — 80,

Египет — 45,

Кувейт — 38,

Саудовская Аравия — 23,

Иордания — 1,

Оман — 2,

Бахрейн — 33,

Катар — 19.

Министерство иностранных дел заявило, что предоставляет необходимые консультации, информацию и поддержку гражданам, проживающим в регионе, через свои посольства в Анкаре, Абу-Даби, Каире и Кувейте.

