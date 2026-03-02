Примерно 281 гражданин Монголии проживает на Ближнем Востоке, 40 из которых — в Израиле

CentralAsia (MNG) -
Министерство иностранных дел заявило, что организует репатриацию монгольских граждан из Израиля, если они подадут соответствующую заявку. Об этом передает MiddleAsianNews.
Министерство иностранных дел рекомендовало воздержаться от поездок в Израиль, Иран и страны Ближнего Востока в связи с сохраняющейся напряженностью между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном.
В настоящее время в Израиле проживает около 40 граждан Монголии, состоящих в браке с гражданами Израиля или получивших израильское гражданство, в то время как в Иране граждане Монголии не проживают.
В связи с текущей ситуацией в регионе посольство Монголии в Анкаре создало групповой чат со своими гражданами в Израиле для обмена советами и информацией.
Если граждане Монголии подадут запрос, исходя из предыдущего опыта, будет организована репатриация через египетскую границу из Тель-Авива через порт Таба.
Около 281 гражданина нашей страны проживает в регионе Ближнего Востока. В их число входят:
Израиль — 40,
ОАЭ — 80,
Египет — 45,
Кувейт — 38,
Саудовская Аравия — 23,
Иордания — 1,
Оман — 2,
Бахрейн — 33,
Катар — 19.
Министерство иностранных дел заявило, что предоставляет необходимые консультации, информацию и поддержку гражданам, проживающим в регионе, через свои посольства в Анкаре, Абу-Даби, Каире и Кувейте.