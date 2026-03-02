экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Примерно 281 гражданин Монголии проживает на Ближнем Востоке, 40 из которых — в Израиле

CentralAsia (MNG) -  

Министерство иностранных дел заявило, что организует репатриацию монгольских граждан из Израиля, если они подадут соответствующую заявку. Об этом передает MiddleAsianNews.

Министерство иностранных дел рекомендовало воздержаться от поездок в Израиль, Иран и страны Ближнего Востока в связи с сохраняющейся напряженностью между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном.

В настоящее время в Израиле проживает около 40 граждан Монголии, состоящих в браке с гражданами Израиля или получивших израильское гражданство, в то время как в Иране граждане Монголии не проживают.

В связи с текущей ситуацией в регионе посольство Монголии в Анкаре создало групповой чат со своими гражданами в Израиле для обмена советами и информацией.

Если граждане Монголии подадут запрос, исходя из предыдущего опыта, будет организована репатриация через египетскую границу из Тель-Авива через порт Таба.

Около 281 гражданина нашей страны проживает в регионе Ближнего Востока. В их число входят:

  • Израиль — 40,

  • ОАЭ — 80,

  • Египет — 45,

  • Кувейт — 38,

  • Саудовская Аравия — 23,

  • Иордания — 1,

  • Оман — 2,

  • Бахрейн — 33,

  • Катар — 19.

Министерство иностранных дел заявило, что предоставляет необходимые консультации, информацию и поддержку гражданам, проживающим в регионе, через свои посольства в Анкаре, Абу-Даби, Каире и Кувейте.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com