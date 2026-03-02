Крупная индийская компания займется реализацией проекта строительства водного комплекса «Туул»

Как информирует MiddleAsianNews, Управление водными ресурсами Монголии, являющееся исполнительным органом правительства Монголии, подписало Меморандум о взаимопонимании с компанией Kalpataru Projects International Limited (KPIL) из Республики Индия о сотрудничестве в реализации крупных проектов водной инфраструктуры в Монголии.

В рамках этого партнерства поэтапно продвигаются подготовительные работы к стратегически важному проекту «Водонапорная плотина Туул».

На начальном этапе специалисты провели предварительное исследование по выбору места, оценив потенциальные варианты на основе геологических, топографических особенностей и емкости водохранилищ. После сравнительного анализа третий участок был признан наиболее подходящим вариантом. Теперь на выбранном участке начнутся детальные изыскания и проектные работы.

На встрече с заинтересованными сторонами, состоявшейся в январе, официальные лица подчеркнули необходимость ускорения технико-экономического обоснования проекта и обеспечения скоординированной и комплексной разработки последующих этапов.

Этот проект реализуется на фоне растущей обеспокоенности по поводу водной безопасности Улан-Батора. В настоящее время столица обеспечивает централизованной системой водоснабжения примерно 200 000 кубических метров воды в день, в основном для бытовых и питьевых нужд, а остальная часть распределяется между промышленностью, энергетикой и сферой услуг. В настоящее время город полностью полагается на подземные воды как на единственный источник водоснабжения.

Однако быстрый рост населения, расширение городов и промышленное развитие привели к неуклонному увеличению спроса на воду. В то же время изменение климата, неравномерные осадки и усиливающаяся засушливость ограничивают естественное пополнение запасов подземных вод, что усиливает опасения по поводу долгосрочной устойчивости. Сильная зависимость от единственного источника воды сделала систему водоснабжения столицы структурно уязвимой.

Предлагаемый проект плотины Туул направлен на создание нового источника поверхностных вод для диверсификации водоснабжения.

Предварительные исследования показывают, что водохранилище займет площадь 5 569 гектаров и будет обладать объемом от 50 до 100 миллионов кубических метров. Планируется, что длина плотины составит 685.15 метров, высота — 35.8 метров, а глубина залегания наносов — 19.84 метра. Эти характеристики считаются достаточными для удовлетворения растущего долгосрочного спроса Улан-Батора на воду.

Ожидается, что после завершения проект позволит регулировать использование поверхностных вод, снизит чрезмерную зависимость от добычи подземных вод и улучшит защиту от наводнений. Также предполагается, что он увеличит доступность воды для промышленного и энергетического секторов, способствуя созданию более устойчивой, диверсифицированной и надежной системы управления водными ресурсами столицы.

Kalpataru Projects International Limited (KPIL) — одна из крупнейших индийских инженерно-строительных компаний, акции которой котируются на бирже. Компания имеет диверсифицированный портфель проектов по всему миру в таких областях, как передача и распределение электроэнергии, строительство зданий и заводов, водоснабжение и орошение, железные дороги, нефтегазопроводы, городская мобильность (эстакады и метро), автомагистрали и аэропорты в более чем 75 странах.

С момента своего основания в 1981 году компания последовательно создает устойчивую ценность для различных заинтересованных сторон благодаря передовым решениям в области проектирования, закупок и строительства (EPC), зарекомендовав себя как один из крупнейших мировых игроков, представленный более чем в 75 странах. Используя потенциал хорошо диверсифицированных и быстрорастущих бизнес-направлений, компания выполнила заказы на сумму более $14 млрд в таких отраслях, как передача и распределение электроэнергии, строительство зданий и заводов, водоснабжение и орошение, железные дороги, нефтегазопроводы, городская мобильность (эстакады и метро), автомагистрали и аэропорты. В настоящее время компания реализует более 300 проектов в более чем 30 странах. Кроме того, присутствие компании в Швеции и Бразилии было дополнительно усилено за счет приобретения компаний Linjemontage в Швеции и Fasttel в Бразилии.

За годы работы компания разработала технологически усовершенствованные производственные процессы, использующие передовые технологии, а также современные проектные и испытательные установки, что гарантирует прочность и качество проектов. По состоянию на 31 марта 2025 года портфель заказов KPIL составляет $7.5 млрд, а консолидированная выручка за 2025 финансовый год – $2.6 млрд.

