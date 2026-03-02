В районе Налайх создан ветеринарный карантинный комплекс

CentralAsia (MNG) -

В пятом хороо столичного района Налайх города Улан-Батор завершено строительство современного комплекса для ветеринарного осмотра, карантина и дезинфекции, который теперь полностью готов к эксплуатации. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Объект был построен с основной целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, переносимых людьми и скотом, в столицу, а также усиления мер защиты для обеспечения общественного здоровья и продовольственной безопасности в столице.

Поскольку Улан-Батор продолжает расширяться и поддерживать тесные экономические связи с сельскими провинциями, перемещение скота, продуктов животного происхождения и транспортных средств в город остается частым явлением. Власти подчеркнули, что без надлежащего контроля и санитарной обработки подобные перемещения могут увеличить риск распространения заразных заболеваний животных и зоонозных инфекций. Ожидается, что недавно построенный комплекс станет важнейшим передовым оборонительным пунктом на одном из главных въездных путей в город.

Одноэтажное здание занимает площадь 480.31 квадратных метров и имеет размеры 18.8х24 метра. Спроектированное без подвала, здание соответствует современным стандартам ветеринарного контроля, гигиены и эффективности работы. Его планировка позволяет оптимизировать процедуры осмотра при соблюдении строгих санитарных протоколов.

Комплекс включает в себя здание контрольно-пропускного пункта для осмотра и мониторинга, складское помещение, колодезный домик, загоны для скота и крытое помещение для содержания животных или скота. Кроме того, комплекс оборудован внешней инфраструктурой водоснабжения, специализированной системой дезинфекционной канализации, надежными источниками электропитания и благоустроенной территорией для обеспечения безопасной и упорядоченной работы. Вместе эти компоненты образуют комплексную систему, способную проводить карантинные проверки, дезинфицировать транспортные средства и оборудование, а также временно содержать скот при необходимости.

Строительные работы выполняла компания Sutai Mandakh LLC, а технический надзор от имени заказчика осуществлял Инвестиционный департамент столицы для обеспечения соответствия инженерным нормам и стандартам безопасности.

Городские власти отметили, что ввод объекта в эксплуатацию является важным шагом на пути к укреплению системы биобезопасности Улан-Батора. Ожидается, что, улучшив возможности раннего выявления, сдерживания и санитарной обработки, комплекс снизит риск передачи заболеваний, защитит здоровье скота и будет способствовать общему благополучию жителей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения