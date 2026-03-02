Израиль начал бомбить объекты «Хезболлы» в Ливане

CentralAsia (CA) - Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что ливанская организация «Хезболла» вступила в военный конфликт на стороне Ирана и нанесла ракетный удар по территории Израиля. Армия обороны Израиля начала наносить удары в ответ. Были атакованы объекты на территории Ливана.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир распорядился подготовиться к ведению непрерывных наступательных и оборонительных действий. «Подразделения ЦАХАЛ готовились к такому сценарию в рамках стандартной боевой подготовки к операции «Рычащий лев». Любой враг, угрожающий нашей безопасности, заплатит высокую цену — мы не допустим никакого вреда народу Израиля и нашей северной границе»,— заявил Замир.

Несколько ракет, выпущенных из Ливана, пересекли израильскую границу и упали на открытой местности. Сирены не включались, уточнили в ЦАХАЛ.

«Хезболла» подтвердила, что запустила ракеты и беспилотники из Ливана в сторону Израиля.

Группа заявляет, что действует в отместку за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам опубликовал заявление на платформе X, в котором предостерег от запуска ракет с юга Ливана.

«Независимо от того, какая сторона стоит за этим, запуск ракет с юга Ливана — это безответственный и подозрительный акт, который ставит под угрозу безопасность Ливана и предоставляет Израилю предлоги для продолжения нападений на него», — говорит он.