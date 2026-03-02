экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Батцэцэг совершит официальный визит в Швецию и Норвегию
слева: Эспен Барт Эйде, Батцэцэг Батмөнх и Мария Мальмөр Стенергэрд
слева: Эспен Барт Эйде, Батцэцэг Батмөнх и Мария Мальмөр Стенергэрд

CentralAsia (MNG) -  

По приглашению министра иностранных дел Швеции Марии Мальмөр Стенерэрд, министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх совершит официальный визит в Королевство Швеция 2-3 марта. Затем она посетит Королевство Норвегия 4-5 марта по приглашению министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

В ходе визитов министр Батцэцэг проведет официальные переговоры со своими коллегами и встретится с высокопоставленными должностными лицами правительства для обсуждения путей укрепления и расширения двусторонних отношений и сотрудничества, сообщило Министерство иностранных дел.

Монголия установила дипломатические отношения с Королевством Швеция 30 июня 1964 года и с Королевством Норвегия 11 января 1968 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com