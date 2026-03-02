Батцэцэг совершит официальный визит в Швецию и Норвегию

слева: Эспен Барт Эйде, Батцэцэг Батмөнх и Мария Мальмөр Стенергэрд

По приглашению министра иностранных дел Швеции Марии Мальмөр Стенерэрд, министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх совершит официальный визит в Королевство Швеция 2-3 марта. Затем она посетит Королевство Норвегия 4-5 марта по приглашению министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

В ходе визитов министр Батцэцэг проведет официальные переговоры со своими коллегами и встретится с высокопоставленными должностными лицами правительства для обсуждения путей укрепления и расширения двусторонних отношений и сотрудничества, сообщило Министерство иностранных дел.

Монголия установила дипломатические отношения с Королевством Швеция 30 июня 1964 года и с Королевством Норвегия 11 января 1968 года.

