Соглашение с ЕАЭС открывает для монгольского сельскохозяйственного экспорта рынок с охватом 180 млн. потребителей

CentralAsia (MNG) - В соответствии с временным торговым соглашением, заключенным с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), будут отменены импортные пошлины на 367 категорий товаров, экспортируемых из Монголии, из которых 97.5 процента составляют сельскохозяйственная продукция и продукция животноводства. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики и развития.

Ожидается, что соглашение будет способствовать увеличению экспорта мяса и мясных продуктов, шкур, шерсти, кашемира и текстиля, откроет доступ к крупному рынку с населением в 180 миллионов потребителей для животноводства, растениеводства и легкой промышленности, а также поддержит диверсификацию экспорта, не связанного с горнодобывающей промышленностью.

По данным Министерства экономики и развития, разрабатывается дорожная карта, определяющая совместные действия, которые будут осуществляться в сотрудничестве с государствами-членами ЕАЭС для обеспечения эффективного выполнения соглашения и максимизации его преимуществ. В рамках этой карты предусмотрены меры, включающие достижение взаимных соглашений о карантинных требованиях, защите здоровья животных и растений, а также признании результатов лабораторных исследований, что облегчит экспорт.

В рамках усилий по реализации временного торгового соглашения между Монголией и ЕАЭС Министерство экономики и развития организовало информационно-консультационную встречу для предприятий мясоперерабатывающей отрасли. В ходе встречи государственный секретарь Министерства экономики и развития Батхүү Идэш, исполнительный директор Монгольской ассоциации производителей мяса Батсуурь Нанцаг и представители компаний-экспортеров поделились своими взглядами на текущее состояние, проблемы и возможности отрасли.

В совещании приняли участие представители Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Главного таможенного управления, Главного управления ветеринарной службы, Агентства по стандартизации и метрологии, Монгольской ассоциации производителей мяса, а также компании-экспортеры. Участники обсудили возможности и ключевые аспекты экспорта мяса и мясных продуктов на евразийский рынок.

Из пяти государств-членов ЕАЭС Российскую Федерацию, Республику Беларусь и Республику Казахстан ратифицировали соглашение, а Кыргызстан и Республика Армения представили его на ратификацию в свои парламенты.

