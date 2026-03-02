Занданшатар поручил стабилизировать энергетический сектор

Занданшатар Гомбожав

CentralAsia (MNG) - 1 марта, премьер-министр Занданшатар Гомбожав встретился с соответствующими должностными лицами для обсуждения текущей ситуации и насущных проблем энергетического сектора Монголии, а также дал указания, направленные на обеспечение его стабильности. Об этом сообщалось на официальном сайте правительства.

По сообщениям официальных лиц, на прошлой неделе начались земляные работы по проекту «ТЭЦ № 5», бурение уже ведется. Согласно плану, строительство основных сооружений станции планируется начать 1 апреля.

Представители соответствующих профессиональных организаций также проинформировали премьер-министра о ходе реализации проекта строительства электростанции «Баян» мощностью 660 МВт и расширении распределительной сети электроснабжения Улан-Батора.

слева: Чойжилсүрэн Баттогтох и Энхбаяр Жадамба

Премьер-министр поручил должностным лицам подготовить проект постановления, в котором будут изложены среднесрочные меры по обеспечению надежной и стабильной работы энергетического сектора, и представить его на заседании Кабинета министров в течение этого месяца. Это поручение было дано заместителю премьер-министра и министру экономики и развития Энхбаяру Жадамбе, министру энергетики Чойжилсүрэну Баттогтоху и министру финансов Жавхлану Болду.

