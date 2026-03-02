Британия, Франция и Германия грозят Ирану военным ответом за атаки на союзников на Ближнем Востоке

CentralAsia (CA) - Власти Британии, Германии и Франции заявили, что готовы применить военную силу, если Иран не прекратит свои «неизбирательные и несоразмерные атаки» по их союзникам на Ближнем Востоке. Совместное заявление стран распространила пресс-служба правительства ФРГ.

Власти утверждают, что удары Ирана создают угрозу для военного персонала и граждан этих трех стран. Они призвали Иран немедленно прекратить обстрелы.

«Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, в том числе, при необходимости, обеспечим принятие необходимых и соразмерных оборонительных мер для уничтожения возможностей Ирана по запуску ракет и беспилотников в местах их запуска»,— указано в заявлении. Страны договорились координировать действия вместе с США и другими союзниками, отмечается также в сообщении.

Тем временем Великобритания согласилась разрешить США использовать британские военные базы для нанесения ударов по иранским ракетным объектам, заявил Стармер вечером 1 марта.

По его словам, подход Ирана становится все более безрассудным и ставит под угрозу жизни подданных Великобритании, что привело к решению разрешить США задействовать две британские базы.

«Великобритания действует в интересах коллективной самообороны региональных союзников, которые обратились за поддержкой», - указали в Лондоне.

Глава британского кабмина уточнил, что в странах Ближнего Востока находятся 200 000 подданных Великобритании. Единственный способ остановить угрозу - «уничтожить ракеты» в местах их хранения, а также пусковые установки в Иране, привела слова Стармера газета The Guardian.

В соцсетях сообщали об атаках Ирана на французскую военную базу в ОАЭ, а также о попытках атаковать британские войска на Кипре.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран отвечает ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы.