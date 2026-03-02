Сегодня в Улан-Баторе ожидаются снегопад и метель

Улан-Батор

CentralAsia (MNG) -

По метеорологическим данным, с 8:00 до 20:00 2 марта 2026 года в стране прогнозируется непогода.

Сегодня в большинстве районов ожидаются снегопады и метели, в восточной половине страны — 3 марта, а в бассейне реки Халх — 4 марта, при этом в большинстве районов усилятся холода. В южной части региона ожидаются сильные ветры, которые ограничат видимость на дорогах и холмах, а также создадут скользкие условия на дорогах.

Осадки: Облачно в восточной половине страны, переменная облачность в западной половине. Снег и метели ожидаются в южной и восточной частях центральных аймаков, в некоторых районах гобийских аймаков и в большинстве восточных аймаков

Ветер: северо-западный в западной половине региона, юго-западный в восточной половине, сменяющийся на северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, 18-20 метров в секунду в южной части гобийских аймаков, иногда достигающий 24 метров в секунду, вызывая пыльные бури.

Температура воздуха: В большинстве районов усиливается похолодание, температура достигает о -25 до -30°C на озере Увс и в Дархадской котловине, в долине реки Тэс, от -18 до -23°C в горных районах Хангай и Хубсугул, Завхан, исток реки Заг-Байдраг, и в долине реки Идэр, +1– -6°Cя в юго-восточной части Гоби, +1– -4°C в юго-западной части Гоби, в Дарьганской степи, -6– -11°C в северной части Гоби и -10– -15°C в других районах.

В Улан-Баторе также ожидаются облачные условия. Снег и метели. Ветер изменится с юго-западного на северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами достигая 12-14 метров в секунду. Температура воздуха -10... -12°C.

