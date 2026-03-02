Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия пообещали ответить на иранские атаки

CentralAsia (CA) - Страны Персидского залива — Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия — заявили о готовности ответить на атаки со стороны Ирана. Заявление было опубликовано по итогам совместного заседания.

«Министерский совет подтвердил, что в свете необоснованной иранской агрессии против государств Совета они примут все необходимые меры для защиты своей безопасности и стабильности, а также своих территорий, граждан и проживающих на них лиц, включая право на ответные действия», — сказано в заявлении.

Ранее власти Великобритании, Германии и Франции заявили, что готовы применить военную силу, если Иран не прекратит атаки по союзникам на Ближнем Востоке.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран отвечает ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы.