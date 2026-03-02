экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев выразил поддержку лидерам арабских стран
Токаев
Токаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил личные послания главам Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта с выражением искренней поддержки и солидарности с народами этих стран, сообщил в ночь на воскресенье пресс-секретарь президент Айбек Смадьяров.

Токаев «решительно осудил все военные акции, направленные на подрыв суверенитета и безопасности дружественных и братских для Казахстана государств», говорится в сообщении Смадьярова.

«Наша страна неизменно выступает за решение всех сложных международных проблем и вооруженных конфликтов только дипломатическими средствами», – привел он также цитату из послания президента.

Страны Ближнего Востока столкнулись с волной ракетных обстрелов со стороны Ирана, который заявил, что направляет удары по американским базам, расположенным в государствах региона.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com