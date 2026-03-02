Токаев выразил поддержку лидерам арабских стран

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил личные послания главам Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта с выражением искренней поддержки и солидарности с народами этих стран, сообщил в ночь на воскресенье пресс-секретарь президент Айбек Смадьяров.

Токаев «решительно осудил все военные акции, направленные на подрыв суверенитета и безопасности дружественных и братских для Казахстана государств», говорится в сообщении Смадьярова.

«Наша страна неизменно выступает за решение всех сложных международных проблем и вооруженных конфликтов только дипломатическими средствами», – привел он также цитату из послания президента.

Страны Ближнего Востока столкнулись с волной ракетных обстрелов со стороны Ирана, который заявил, что направляет удары по американским базам, расположенным в государствах региона.

