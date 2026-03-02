Удары Трампа по Ирану открывают эру неограниченной американской мощи, - Bloomberg

На этой фотографии, опубликованной Белым домом 28 февраля, президент Дональд Трамп руководит операцией «Эпическая ярость» вместе с госсекр

CentralAsia (CA) - Президент Дональд Трамп давно заявлял, что США покончили с государственным строительством. Теперь же он прибегнул к форме вмешательства, напоминающей более ранние американские эпохи: открытое преследование лидеров противников с целью их смерти или ареста, при этом практически ничего не сообщая о том, как США намерены справиться с последствиями, пишет Bloomberg.

Всего несколько недель назад американские войска захватили президента Венесуэлы в результате неожиданного воздушного налета. Отдав приказ о нанесении ударов по Ирану, в результате которых в эти выходные был убит аятолла Али Хаменеи, Трамп пошел еще дальше. Уже погибли десятки людей, в том числе трое американских военнослужащих. Сотни иранских ракет и беспилотников поразили страны региона, в то время как американские и израильские войска продолжают свои атаки. Эскалация и ее непредсказуемые последствия уже испытывают на прочность цены на нефть и терпимость инвесторов к геополитическим рискам.

Послание недвусмысленно: практически ни один иностранный противник не должен чувствовать себя в безопасности, за исключением, возможно, тех, кто обладает ядерным оружием. Соперникам придется иметь дело с более неограниченной формой американской мощи — той, которая, по мнению критиков, разрушает правовые ограничения, которые Вашингтон давно требует от других.

«Похоже, Трамп стал с тревожной готовностью использовать грозную военную мощь США, причем делать это без каких-либо ограничений — руководствуясь лишь тем, что он считает интересами США в данный конкретный момент», — заявил агентству Bloomberg бывший советник по национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс . «Такой подход, основанный на принципе «сила — это право», создает ужасный прецедент, когда любая страна может чувствовать себя свободно, нападая на лидера любой другой страны — именно то, чему и был призван препятствовать Устав ООН».

Яхта проплывает мимо столба дыма, поднимающегося над портом Джебель-Али после сообщения об иранском ударе по Дубаю 1 марта.

По мере того как иранские ракеты наносили удары по целям в Персидском заливе, поставки через Ормузский пролив — канал для примерно пятой части мировых морских перевозок нефти и газа — резко замедлились: судоходные компании приостанавливали транзит, страховщики переоценивали риски, а некоторые судовладельцы ссылались на военные оговорки для отмены рейсов. Авиакомпании отменили полеты по всему региону, включая такие глобальные транспортные узлы, как Дубай.

Цена на нефть марки Brent, уже подорожавшая почти на 20% в этом году, подскочила на целых 13% до примерно 82 долларов за баррель, прежде чем в воскресенье частично компенсировать рост. По оценкам Bloomberg Economics , полное закрытие пролива может поднять цену на нефть до 108 долларов за баррель. Золото и доллар также выросли, а фьючерсы на американские акции открылись с гэпом вниз в начале торгов в воскресенье.

«Если посмотреть на предыдущих президентов, мы никогда не использовали всю свою власть в полной мере, — сказал Джек Девайн, бывший директор оперативного отдела ЦРУ. — Мы были на более коллегиальном уровне, на уровне 7. Трамп поднял это до уровня 10. Это новый, смелый мир».

Хотя Трамп призывал протестующих, заполнивших улицы Ирана в декабре и январе, захватить власть, нет никаких признаков того, что администрация заложила основу для быстрого подъема оппозиционного движения против режима. Риск затяжного конфликта уже подталкивает инвесторов к вложению средств в казначейские облигации, золото и швейцарский франк, что трейдеры называют стратегией «первоочередного убежища».

Некоторые иранцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать смерть лидера, обвиняемого в десятилетиях репрессий, но большие толпы также оплакивали его, и пока не было никаких признаков масштабного восстания, к которому призывал Трамп. Президент заявил в воскресенье, что Иран запросил дополнительные переговоры, но американские официальные лица заявили, что удары могут продолжаться в течение нескольких дней или недель, поскольку США и Израиль стремятся уничтожить военный потенциал и ядерную программу Тегерана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки усилятся в ближайшие дни.

«Обезглавливание теоретически может означать смену режима, но на самом деле это может означать лишь обезглавливание человека, и режим останется под контролем», — сказал Деннис Росс , посланник президента Билла Клинтона на Ближнем Востоке, ныне научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики. «Это будет выглядеть как большой успех только в том случае, если угроза действительно исчезнет, если произойдет восстание населения, и оно не устроит массовую резню своих граждан».

1 марта в Тегеране собрались люди, чтобы почтить память аятоллы Али Хаменеи

В видеообращении, опубликованном в воскресенье, Трамп предупредил о вероятности новых жертв среди американцев, но заявил, что военная операция «будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все наши цели».

Внутри страны его агрессивная внешняя политика — рискованная авантюра для президента, который выступал против войн за рубежом и мало что сделал для укрепления общественной поддержки этой деятельности. Эскалация происходит за несколько месяцев до промежуточных выборов, на которых, согласно опросам, его Республиканская партия, вероятно, потеряет позиции, поскольку избиратели сосредоточатся на высокой стоимости жизни.

Трамп пытается провести столь же радикальную перестройку внешней политики США, как и Джордж Буш-младший после 11 сентября, — но без того сокрушительного шока, который объединил общественное и политическое мнение в 2001 году. На этот раз нет сопоставимого национального консенсуса. Оппозиция в Конгрессе более острая, и практически нет общественной поддержки еще одного незавершенного внешнеполитического конфликта.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, опубликованному в воскресенье, лишь каждый четвертый американец одобряет удары США, в результате которых был убит Хаменеи, в то время как около половины — включая каждого четвертого республиканца — считают, что Трамп слишком охотно применяет военную силу.

Союзники Трампа немедленно назвали операцию историческим успехом. «Меня не покидает мысль о том, что режим кровожадного аятоллы в Иране скоро прекратит свое существование», — написал сенатор- республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм . «Самые большие перемены на Ближнем Востоке за тысячу лет уже на пороге».

Критики придерживаются иного мнения.

«Трамп — явно президент-империалист. Он явно одержим собственной властью и возможностью использовать наши вооруженные силы», — заявил в интервью сенатор-демократ от Нью-Джерси Энди Ким . «Сейчас в Америке нет никакой грандиозной стратегии. Все это, очевидно, зависит только от прихоти одного человека: Дональда Трампа».

Последние атаки выходят далеко за рамки прошлогодних ударов по иранским ядерным объектам. В результате погиб Хаменеи, человек, доминировавший в иранской политике более трех десятилетий, и были устранены высокопоставленные деятели силовых структур из его окружения, что поставило Исламскую Республику перед внезапным кризисом преемственности власти.

В Венесуэле президент Николас Мадуро ушел в отставку, но возглавляемый им государственный аппарат в значительной степени сохранился под руководством исполняющей обязанности президента Дельси Родригес , которая согласилась предоставить Трампу полный контроль над обширной нефтяной промышленностью страны.

Свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро прибывает на вертолетную площадку на Уолл-стрит перед своим появлением в федеральном суде

Трамп намекнул, что Куба может стать одной из его следующих целей. Пока что ужесточение санкций и давление на энергетический сектор лишь усугубили трудности, но пока не привели к политическим изменениям.

В Иране ставки выше. Иранские ракеты поразили израильские и американские объекты по всему Персидскому заливу, а также более чем в полудюжине стран, включая Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Урок для других лидеров весьма суров.

Для некоторых наличие надежного ядерного сдерживания — и тщательное управление Вашингтоном — может стать мощной формой защиты, как, похоже, убедились Владимир Путин и Ким Чен Ын , оба защищенные ядерными арсеналами и всегда стремящиеся польстить Трампу. Трамп неоднократно ясно давал понять, что Ирану не будет позволено получить ядерное оружие, что, по словам Тегерана, никогда не было его целью.

Смена режима в Тегеране стала бы ударом для Москвы и Пекина, которые налаживали связи с Исламской Республикой. Путин назвал убийство Хаменеи «циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что «открытое убийство лидера суверенного государства и смена режима недопустимы», предупредив в телефонном разговоре со своим российским коллегой, что такие действия рискуют ввергнуть Ближний Восток в «пропасть».

Дым поднимается над районом, подвергшимся атакам в Тегеране 1 марта.

Некоторые китайские аналитики предполагают, что затяжное вовлечение США в ближневосточные конфликты в конечном итоге может отвлечь внимание Америки и переключить внимание Вашингтона на Азию. «Если иранское правительство сможет нормально функционировать и быстро создать альтернативу, — сказал Ли Вэйцзянь, научный сотрудник Шанхайского института международных исследований, — это не окажет существенного влияния на различные интересы Китая».

Между тем, президент Индии Нарендра Моди подвергается критике внутри страны за то, что не осудил теракты.

Союзники США обеспокоены. Президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступили с совместным заявлением, подчеркнув, что их страны «не принимали участия в ударах по Ирану», и призвав к возобновлению переговоров.

В частных разговорах два высокопоставленных европейских чиновника заявили, что союзники стали воспринимать конфронтационный подход Трампа как новую норму, даже если они с ним не согласны. Они сказали, что мало кто в Европе скорбит по таким лидерам, как Мадуро или Хаменеи, но сожалеют о методах, использованных для их свержения.

«Европейцев очень беспокоит то, что и США, и Израиль, похоже, действовали по своему собственному усмотрению, и мы даже не потрудились проинформировать наших европейских союзников», — заявила Кори Шаке , директор по исследованиям в области внешней и оборонной политики в Американском институте предпринимательства и бывший сотрудник Белого дома.

Для нефтяных рынков влияние политики Трампа в этом году уже оказалось драматическим. Венесуэльская нефть, которая раньше перевозилась на танкерах теневого флота в условиях жестких санкций, теперь поступает покупателям в США, Европе и Индии на западных судах.

Как нападение на Иран повлияет на мировые поставки, остается неясным. Трейдеры отслеживали события ежечасно в течение выходных: замедлились поставки через Ормузский пролив, по сообщениям, в регионе были атакованы три судна, а на иранском экспортном хабе на острове Харг произошли взрывы, хотя подробности все еще выяснялись. Публично Тегеран заявил, что не намерен закрывать пролив, но это не успокоило грузоотправителей, которые воздерживаются от поездок.

Посол Ирана в ООН Амир-Саид Иравани прибывает на заседание Совета Безопасности в Нью-Йорке 28 февраля.

По другую сторону Персидского залива авиакомпании приостановили полеты в Дубае, Дохе и Абу-Даби, в результате чего десятки тысяч пассажиров оказались в затруднительном положении, а один из самых загруженных авиационных коридоров и финансовых центров мира нарушил работу.

Сеть марионеточных сил Тегерана также может расширить масштабы конфликта, хотя Израиль в последние годы уничтожил значительную часть их военного потенциала. Хуситы уже пригрозили возобновить нападения на суда, связанные с США, в Красном море.

По словам высокопоставленного европейского дипломата в Вашингтоне, пожелавшего остаться анонимным при обсуждении политических вопросов, Трамп преследует свои внешнеполитические цели гораздо более агрессивно, чем в свой первый срок.

«Вы видели президента, который очень готов применять силу, пусть и не для длительных операций на местах, но, безусловно, готов, и эти силы проявили себя абсолютно экстраординарно при выполнении операций, которые он поручил», — сказал Дэвид Петреус , отставной генерал армии США и бывший глава ЦРУ, ныне работающий в KKR & Co. «Я надеюсь, что потенциальные или реальные противники в любой точке мира воспримут этот сигнал».

В прямом эфире транслируется фрагмент видеообращения президента Трампа к организации Truth Social из зала для пресс-брифингов имени Джеймса С.

Критики утверждают, что подход Трампа определяется круглосуточным новостным циклом и его собственной рассеянностью. Американские избиратели также проявляют мало терпения к затяжным избирательным кампаниям. Вместо выверенного давления в течение месяцев или лет он до сих пор предпочитает быстрые и мощные удары.

Его подход не совсем нов. После 11 сентября целенаправленные убийства стали одним из столпов американской борьбы с терроризмом. Президент Барак Обама значительно расширил использование ударов беспилотников, а президент Джо Байден сохранил этот инструмент, ужесточив правила, но оставив возможность его применения под контролем.

В свой первый срок Трамп раздвигал границы дозволенного. В 2020 году он отдал приказ о нанесении удара, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. , архитектор региональной сети Тегерана, но воздержался от нанесения удара по вершине политического строя Ирана.

«Трамп — первый президент США, который заявил, что ему не «нужно» международное право, и при этом открыто и нагло его игнорирует», — сказала Мэри Эллен О'Коннелл, профессор права в Университете Нотр-Дам.

Авантюризм США на Ближнем Востоке имеет долгую историю непредвиденных последствий, которые порой проявляются лишь спустя годы — от поддержанного ЦРУ переворота в Иране в 1953 году, который в конечном итоге способствовал разжиганию Исламской революции 1979 года, до хаоса, позволившего Исламскому государству захватить территории Ирака и Сирии спустя десятилетие после вторжения США в Ирак.

Крах центральной власти в Тегеране может спровоцировать волну беженцев, которая отзовется в Европе и за ее пределами — как это произошло в Сирии десять лет назад, изменив политическую ситуацию на всем континенте — и вовлечет соседние государства и мировые державы в еще более глубокий конфликт.

Протестующие скандируют антиамериканские и антиизраильские лозуги во время митинга в Тегеране 1 марта.

«В подобных ситуациях чаще всего побеждает тот, у кого больше всего людей с наибольшим количеством оружия и кто готов использовать его в действительно жестких условиях», — сказал Петреус.

США и раньше преследовали иностранных лидеров, обычно действуя в тени — от переворота 1973 года, в результате которого к власти в Чили пришел Аугусто Пиночет, до заговоров с целью убийства Фиделя Кастро на Кубе и Патриса Лумумбы в Конго в 1960-х годах.

Что отличает последние действия Трампа, так это их открытость: публично признанная военная кампания, направленная против верховной власти суверенного правительства, которое, по мнению немногих, представляет непосредственную угрозу для США.

«У нас есть страна, которая является самой могущественной на планете, и она бесконтрольно свергает режимы без особых предупреждений и обоснований», — сказала Розмари Келаник, директор программы по Ближнему Востоку в аналитическом центре Defense Priorities в Вашингтоне, который скептически относится к применению силы. По ее словам, «планирование того, что произойдет после этого, практически отсутствует».