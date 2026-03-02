МИД Китая осудил убийство Хаменеи и призвал США и Израиль немедленно прекратить боевые действия в Иране

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Китай решительно выступает против и резко осуждает атаку на верховного лидера Ирана и его убийство. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Министерства иностранных дел КНР, передает «Синьхуа».

Китайский дипломат сделал данное заявление, комментируя по просьбе журналистов гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате военных ударов по Тегерану, нанесенных в субботу США и Израилем.

Атака на иранского верховного лидера и его убийство являются грубым нарушением суверенитета и безопасности Ирана, отметил представитель китайского внешнеполитического ведомства, обратив внимание, что это попирает цели и принципы Устава ООН, а также базовые нормы международных отношений.

Официальный представитель МИД КНР добавил, что Китай призывает немедленно прекратить военные операции, не допустить дальнейшей эскалации напряженной обстановки, совместными усилиями поддерживать мир и стабильность на Среднем Востоке и во всем мире.