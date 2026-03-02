МИД Таджикистана выразил обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке

CentralAsia (TJ) - Министерство иностранных дел Республики Таджикистан выступило с заявлением в связи с беспрецедентной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. В ведомстве подчеркнули, что Республика Таджикистан выражает глубокую озабоченность происходящим.

В заявлении отмечается, что Таджикистан исходит из того, что все споры и разногласия должны разрешаться исключительно путём переговоров в рамках международного права и положений Устава Организации Объединённых Наций.

Республика Таджикистан вновь подчёркивает необходимость принятия эффективных и безотлагательных мер, направленных на предотвращение дальнейшей эскалации и недопущение трагического развития ситуации.

