МИД Таджикистана выразил обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке
- 11:26, 02 марта 2026
CentralAsia (TJ) - Министерство иностранных дел Республики Таджикистан выступило с заявлением в связи с беспрецедентной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. В ведомстве подчеркнули, что Республика Таджикистан выражает глубокую озабоченность происходящим.
В заявлении отмечается, что Таджикистан исходит из того, что все споры и разногласия должны разрешаться исключительно путём переговоров в рамках международного права и положений Устава Организации Объединённых Наций.
Республика Таджикистан вновь подчёркивает необходимость принятия эффективных и безотлагательных мер, направленных на предотвращение дальнейшей эскалации и недопущение трагического развития ситуации.
